Seminole State College students completing degree requirements at the end of the 2019 spring and summer semesters, along with 2018 fall graduates, participated in the College’s annual commencement exercises on Friday, May 10.

The graduation ceremony was held Friday morning inside the Raymond Harber Field House on campus. Gordon Cooper Technology Center CEO and President Marty Lewis was the featured guest speaker. Processional and recessional music was provided by Susan Gates, and SSC student Cattie Lesley performed a musical number.

Degrees were then presented to candidates by Dr. Tom Mills, Vice President for Academic Affairs, and conferred by President Lana Reynolds. According to the information released by the SSC Office of Admissions, the following students were eligible to complete degree requirements and are expected graduates (listed by hometowns):

ADA

Jessica Brannon

Gena McCraw

Michael Nyawir

Jacob Taylor

Kyle Bennett

ALLEN

Ty Elliott

APACHE JUNCTION, AZ

Shelby Brown

ATWOOD

Kelsea Crow

BINGER

Hunter White

BOLEY

Lisa Armstrong

BOYNTON

Hayden Hopper

BROKEN ARROW

Kaitlyn Carroll

BROOKSTON, TX

Kevin Dickey

CATOOSA

Gracee Zito

CHANDLER

Jensen Anderson

Paige Weber

CHICAGO, IL

Charles Dickson

CHICKASHA

Jaclyn Gray

CHOCTAW

Laura Little

CLAREMORE

Kennedy Spears

CLEVELAND

Breyana Estep

COALGATE

Calista Perry

DAVENPORT

Hannah Jackson

DAVIS

Jolie Romine

DEL CITY

Madison Hunter

Ashley Bristol

DEPEW

Matilyn Wood

EARLSBORO

Stephen Smith

Jeston Bennett

Michael Keeton

Suni Meely

Trey Porter

Phenisha Washburn

EDMOND

Dominique Primer

Taylor Procasky

GRIMES, IA

Colton Kolowski

HARRAH

Daryian Fancher

HENRYETTA

Cassie Maldonado

HOLDENVILLE

Misty Kirkland

Erika McCoy

Rayegan Armstrong

Christopher Cheatwood

Mason Davenport

Kylie Davis

Sydnie Dority

Triniti House

Jason Hunter

Luis Martinez

Saundra Richardson

Holly Ryan

Matthew Stafford

Dawson Taylor

Natania Vazquez

Dustin Ford

Randee Taylor

KONAWA

William Wheeler

Abigail Williams

Alicia Castaneda

LONGVIEW, TX

Avery Osburg

MANSFIELD, TX

Briana Davis

MAUD

Brian Brewer

Emral Haynes

Chloe Curtis

Brittany Gee

MCALESTER

Jennifer Briggs

Kristin McHenry

MCLOUD

Christina Langford

Alec Tiger

Madeline Bristol

Kylee Burris

Lacee McCoy

Gunnar Hathcock

MEEKER

Matthew Brown

Bradley Gammel

Taylor Gutierrez

Jocie Wilson

Shelby Miller

MIDWEST CITY

Bailey Mackey

Abigail Taylor

MONTIGNY, FRANCE

Frederic Walter

MOORE

Emily Richardson

MUSKOGEE

Kylie McKinney

NEWALLA

Desirae Stevenson

Na Drescher

NEWCASTLE

Alexis Easter-Campbell

NORMAN

Jamie Clarke

Alexis Davis

Chaz Orr

Alexis Thompson

Carley Van Hooser

OKEMAH

Kloe Britton

Jamie Williams

Paul Golden

Whitney Walker

Whitney Whisnant-Williams

Vanessa Sisseck

OKLAHOMA CITY

Sydney Breckenridge

Terrian Church

Yelena Martinez

Breana Murphy

Gabrielle Pace

Michelle Pace

Victoria Vickers

PADEN

Megan Watson

PORUM

Mason Coulston

PRAGUE

Braden Alexander

Raygan Gillispie

Whitney Mullins

Caleb Batt

Garrett Brown

Abbey Brunson

Callie Swinford

Gavin Winchester

SAND SPRINGS

Jacob Bailey

SAPULPA

Alex Dickson

SASAKWA

Caleb Garcia

Kaylee Sanders

SEMINOLE

Melanie Andrews

Marissa Byrd

Joseph Caruthers

Sariah Choate

Trevor Hobia

Lindsy Jones

Danielle Peevyhouse

Jolee Smith

Elizabeth Vaughn

Tyrese Barlow

Zachary Billie

Carson Bond

Donita Coon

William Cotner

Kaylie Davidson

Logan Deatherage

Montana Douthit

Mekhi Edwards

Bailey Fisher

Kimberly Haworth

June Hill

Jessica Lindsey

Ashley Lozer

Dennis Malerba

Mikayla Marshall

Blayke May

Addie McGill

Steven Plott

Kristopher Scott

Joy Severns

Dennis Sims

Daniel Skelly

Mallorie Smith

Madison Streater

Casey Talkington

Antonio Torralba

Ashley Vega

Kaylan Ware

Shaun Washington

Taylor White

Alexander Jones

Bryan Robertson

Mason Stokes

SHAWNEE

Bradley Burnett

Faith Burnett

Hope Burnett

Hannah Carter

Whitney Clemence

Lindsey Cowan

Taylor Crawford

Andrea France

Ashley Fullbright

Amanda Hammons

Taylor Jones

Austin Lamb

Edlyn Marquez

Deacon Nixon

Kendra Scott

Seymone Simmons

Katie Walker

Anna Wilson

Steven Young

Hannah Ash

Denzel Banks

Logan Blankenship

Elizabeth Bond

Logan Bonner

David Boren

Elizabeth Bronson

Lillian Bryant

Aysha Bui

Shawn Carroll

Mariah Carter

Seth Cody

Kamryn Daugherty

Kimberly Emmons

Ryan Epperly

Savannah Evans

Katelyn Ferguson

Vanessea Garcia

Racee Gibson

Renee Hasbell

Kaylee Jones

Josh Kasterke

Anna Kieffer

Macyn Kinkade

Trenton Knight

Rachelle Larson

Kristy Lively

William Loyd

Carolyn Lupo

Wendy Massey

Angela Miller-Mack

Taylor Montgomery

Rhonna Morris

Connor Muirhead

Caitlin Payne

Sarah Quantz

Tamara Roubidoux

Carlos Slaughter

Kanasa Spybuck-Masquas

Mya' Tramble

Kaitlyn Tripp

Braden Walck

Bailey Watts

Gabrielle Womack

Tyler Barton

Danielle Carpenter

Eric Chapman

Ricci Flud

Vince Garza

Felicia Gonzales

Winonah Hamblin

Hannah Little

Sabrina McSwain

Chelsea Milliman

Jonathan Radell

Ernest Sego III

Kylie Stewart

SHIDLER

Gideon Gardner

STRATFORD

Katie Weaver

STROUD

Benjiman McKinzie

Rachel Waters

SUNRISE, FL

Livingston Cleare

TECUMSEH

Kelly Cunningham

Shana Gribble

Shalyn Hale

BayLee Lester

Taylor Walker

Max Guest

Chad Paige

Kaylen Richardson

Carly Scallorn

Christopher Short

Allyson Sing

Bradin Bowie

Olivia Hernandez

Taylor Petty

Hope Roberson

Tabbatha Schultz

TEXARKANA, AR

Colby Adkins

TULSA

Emily Wooldridge

WANETTE

Tarin Dubler

WETUMKA

Shelby Allford

Isaac Bellinger

Ammity Miller

Cali Sweazea

WEWOKA

Mallory Brummett

Arieann Heim

Beverly Hightower

Michelle Jones

Savannah Mariott

Keeley Merriman

Felicia Miller

Jordon Miller

Cortney Newell

Megan Oliphant

Cameron Tucker-Sosbee

Shelby Yates

Brooklyn Azlin