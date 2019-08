SHAWNEE – Oklahoma Baptist will host its first night game as Henderson State comes to Bison Hill for the team's home opener on Sept. 7. Game time has been set for 6 p.m. inside Crain Family Stadium at the Hurt Complex.

Game time for OBU's matchup against East Central on Sept. 28 has also been moved to 6 p.m.

Following the team's most successful season since joining the Great American Conference and NCAA Division II, the Bison will host five home games in 2019. Season tickets are on sale now with both general admission and reserved options available. Visit OBUBison.com/Tickets for pricing information.

Follow Bison football throughout the year on their official Twitter account (@OBU_Football).

Oklahoma Baptist University Football Roster

Fall 2019

No. Name Pos. Ht. Wt. Yr.

1 Luke Wendl K 5-11 135 R-Jr.

Plano, Texas/Prestonwood Christian Academy

2 Jacques Henderson WR 5-11 186 R-Sr.

Lawton, Okla./Lawton MacArthur

3 Malik Barrow WR 5-11 165 Fr.

Marion, Ark./West Memphis Christian

3 Ke’Landus Culton DB 6-0 180 Sr.

Broken Arrow, Okla./Coweta

4 Braden Phipps WR 5-11 172 Fr.

Jenks, Okla../Jenks

5 Tyler Crump WR 5-8 155 Fr.

Norman, Okla./Norman

5 Tyler King DB 6-0 170 Fr.

Wewoka, Okla./Wewoka

6 Camden Cargill QB 6-1 210 R-Fr.

Harrah, Okla./Christian Heritage/Central Oklahoma

6 Maxwell Gilbert DB 6-4 200 Fr.

Oklahoma City/Southmoore

7 Tyler Stuever RB 6-1 200 So.

Washington, Okla./Washington

8 Anthony Correia DB 6-0 180 R-Fr.

Corpus Christi, Texas/Veterans Memorial

8 Drew Trent QB 5-8 180 R-Fr.

Richland, Texas/Richland

9 Lucky Lisagni DB 5-7 137 Fr.

Carrolton, Texas/Newman Smith

9 Ethan McKasson QB 6-6 200 R-Fr.

Frisco, Texas/Wakeland

10 Joshua Cornell WR 6-1 181 R-So.

Allen, Texas/Allen

10 Youssef Mikhail DB 5-10 165 R-Fr.

Frisco, Texas/Liberty

11 Kyle Lewis QB 6-1 185 Fr.

Elmore City, Okla./Elmore City

11 Myles Russell S 5-11 193 R-Jr.

Frisco, Texas/Independence

12 Preston Haire QB 5-11 198 R-Jr.

Trophy Club, Texas/Byron Nelson

13 Austin Moore DB 6-0 180 Fr.

Van Alstyne, Texas/Van Alstyne

13 Jackson Smith WR 5-9 160 R-So.

Krum, Texas/Krum

14 TJ Chase QB 6-1 185 Fr.

Blachard, Okla./Blanchard

14 Eryk Preston Jr. DB 5-9 180 So.

Brenham, Texas/Branham/Navarro JC

15 Jaron Holcomb DB 5-11 180 R-Fr.

Garland, Texas/Garland

15 Ethan Watson TE 6-4 204 R-So.

Oklahoma City/Putnam City North

16 Lane Cooper WR 5-9 176 R-So.

Shawnee, Okla./Shawnee

16 Zion Wood DB 5-11 185 Fr.

Snow, Okla./Antlers

17 Hayden Ashley WR 5-10 160 Sr.

Tulsa, Okla./Bishop Kelley

18 Noah McGraw WR 6-1 193 Sr.

Edmond, Okla./Deer Creek

18 Seth Medina DB 5-7 145 Fr.

Round Rock, Texas/McNeil

19 Kenyatta Richardson DB 6-1 185 Fr.

Mansfield, Texas/Lake Ridge

19 Teddy Thomas RB 5-6 173 R-So.

Lawton, Okla./Lawton MacArthur

20 Isaiah Mallory RB 5-9 186 R-Sr.

Aledo, Texas/Aledo

21 Rylee Johnson RB 5-8 195 R-Fr.

North Richland Hills, Texas/Richland

22 Eli Paul TE 5-8 192 R-So.

Ardmore, Okla./Plainview

23 Devontrae Young DB 5-10 180 Sr.

Lawton, Okla./Lawton MacArthur

23 Evan Young WR 5-9 155 Fr.

Moore, Okla./Community Christian

24 Damon Landis K 6-0 157 R-Fr.

Ardmore, Okla./Plainview

24 Trajan Lands DB 5-11 175 R-Fr.

Oklahoma City/Carl Albert

25 Felipe Alvear DB 5-9 178 R-So.

Katy, Texas/Katy

25 Scotty Paul WR 6-0 160 Fr.

Ringling, Okla./Ringling

26 Ruben Thompson RB 5-9 192 Jr.

Jenks, Okla./Jenks

27 Mannie Hammond WR 5-10 170 R-Fr.

Ada, Okla./Ada

27 Landon Rowlett DB 6-0 189 R-Fr.

Keller, Texas/Keller

28 Christian Wright DB 5-7 142 R-Jr.

Tishomingo/Tishomingo

29 Will Kohman DB 5-11 180 So.

Austin, Texas/McNeil

30 Jay Jordan DB 6-0 163 R-So.

Grand Prairie, Texas/South Grand Prairie

31 Dawson Neighbors DB 6-0 180 Fr.

Muskogee, Okla./Hilldale

32 Robert Sawler DB 6-3 212 R-Sr.

Keller, Texas/Keller/Abilene Christian

33 Noah Velicer LB 6-1 225 So.

Frisco, Texas/Lone Star HS

34 BJ Westmoreland DB 5-11 160 Fr.

Mesquite, Texas/John Horn

35 Lane Martin LB 5-11 203 R-Jr.

Stratford, Okla./Stratford

36 Shawn DeBose DB 5-8 165 R-Fr.

Tulsa, Okla./Union

37 Aaron Ragas DB 5-9 171 R.-So.

Plano, Texas/Piano Senior

38 Chris Mehn RB 5-5 157 R-Fr.

Houston, Texas/Langham Creek

41 Josh Arnold LB 5-10 205 R-Jr.

Collinsville, Okla./Collinsville

42 Jacob Moore DB 5-11 160 R-Fr.

Yukon, Okla./Yukon

43 David Brandt LB 6-1 225 R-So.

Littleton, Colo./Dakota Ridge/Black Hills State

44 Elijah Tomlin LB 6-0 200 Fr.

Broken Arrow, Okla./Union

45 William Pettijohn TE 6-2 216 R-So.

Allen, Texas/Allen

46 Avery Rothrock DB 5-7 153 R-So.

Owasso, Okla./Rejoice Christian School

47 Marcko Lucas DE 5-11 226 R-So.

Edmond, Okla./Edmond Santa Fe

48 Joshua Redmond DE 5-11 225 R-Sr.

Tulsa, Okla./Victory Christian School

49 Michael James TE 6-0 220 R-Fr.

Tulsa, Okla./Union

49 Tyler Rhodes DE 6-3 200 So.

Fairfax, Okla./Woodland

50 Kaleb Butler OL 6-5 325 Fr.

Muskogee, Okla./Hilldale

51 Taurean Smith DL 5-11 290 So.

Edmond, Okla./Edmond Santa Fe

52 Nick Boone LB 5-10 205 Fr.

Allen, Texas/Allen

53 Kyle Townsend OL 6-2 279 R-Jr.

Harrah, Okla./Harrah

54 CD Harjo DE 6-1 235 Fr.

Okemah, Okla./Okemah

55 Zach Blevins OL 6-3 285 Sr.

Cibolo, Texas/Byron P. Steele

56 Caden Cedillo LB 6-1 208 R-Fr.

Keller, Texas/Fossil Ridge

57 Caleb Stewart OL 6-3 210 Fr.

Ringling, Okla./Ringling

58 TJ Ratliffe LB 5-10 185 Fr.

Jacksonville, Texas/Jacksonville

59 Quinton Browder LB 5-10 195 Fr.

Mansfield, Texas/Grace Prep Academy

60 Zach Frazier OL 6-6 325 So.

McKinney, Texas/McKinney North

61 Josh Morgan LB 5-11 160 Fr.

Glenpool, Okla./Glenpool

62 Michael Gold LB 6-1 190 R-Fr.

Edmond, Okla./Oklahoma Christian School

63 Marwin Dickerson DL 6-1 357 R-Jr.

Ada, Okla./Ada

64 Gunner Meyer OL 5-10 250 R-Sr.

Tuttle, Okla./Tuttle

65 Jacob Fuller OL 6-2 320 Fr.

Tulsa, Okla./Union

66 Diego Ruvalcaba DL 6-0 285 Fr.

Grand Prairie, Texas/South Grand Prairie

67 Dalton Shaw DL 5-10 190 Fr.

Dallas, Texas/WW Samuell

68 JT Vongor OL 6-1 280 R-So.

Grand Prairie, Texas/South Grand Prairie/Texas Wesleyan

69 Taylor Mante DL 6-1 290 R-So.

Abbotsford, B.C./Abbotsford Senior Secondary

70 Jace Garrison OL 5-10 250 R-Jr.

Davis, Okla./Davis

71 Lincoln Adams OL 6-2 323 Jr.

Sand Springs, Okla./Charles Page

72 Jacob Landsteiner OL 5-10 235 Fr.

Schertz, Texas/Byron P. Steele

73 Mason Grosser OL 6-1 320 So.

Allen, Texas/Allen

74 Jackson Landsteiner OL 6-3 275 So.

Schertz, Texas/Cisco College

75 Jake Foshee OL 6-3 289 Jr.

Fairbanks, Alaska/West Valley

76 Jadon Bly OL 6-4 285 R-Fr.

Midlothian, Texas/ Midlothian

77 Jaden Carpenter DL 6-2 250 Fr.

McKinney, Texas/McKinney North

78 Trey Marion III OL 6-5 290 So.

Mustang, Okla./Heritage Hall

79 Jonah Morrow DL 6-3 292 R-So.

Tulsa, Okla./Victory Christian

80 Abel Wills WR 6-1 185 R-So.

Moore, Okla./Moore

81 Kenneth Reeves II WR 6-3 180 So.

Richland, Texas/Richland

82 Keilahn Harris WR 5-11 170 Fr.

Richardson, Texas/L.V. Berkner

83 Julian Clarke WR 6-2 172 Fr.

Jenks, Okla./Jenks

84 Dillon Smith WR 5-6 149 Sr.

Keller, Texas/Keller

85 Shae Garner WR 5-6 159 Jr.

Skiatook, Okla./Skiatook

86 Michael Marshall WR 6-3 185 Fr.

Richardson, Texas/Juan Seguin

88 Seth Berry TE 5-11 210 R-Fr.

Tahlequah, Okla./Tahlequah

89 Dean Van Vors WR 5-8 173 R-So.

Porter, Okla./Porter

90 Blake Riley DL 5-8 270 Sr.

Purcell, Okla./Purcell

91 Peter Popoola DE 6-1 220 Fr.

Princeton, Texas/Princeton

92 Jonah Lebischak DE 6-1 225 So.

Katy, Texas/Katy

94 Jaxon Turner DL 5-10 265 Fr.

Balch Springs, Texas/Mesquite

95 Robert Lolofie DL 6-1 275 R-So.

Midwest City, Okla./Carl Albert/Oklahoma State

96 Hayden Haynes DL 6-3 250 Fr.

Bixby, Okla./Bixby

97 Jacob Wood DE 6-2 220 So.

Meeker, Okla./Meeker HS

98 Seth Meacham DL 6-2 314 R-Fr.

Oklahoma City/Heritage Hall/Oklahoma State

99 Grant Gingrich DE 6-3 240 So.

Oklahoma City/Destiny Christian