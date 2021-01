Pleasant Grove releases honor roll

The Shawnee News-Star

Pleasant Grove recently released its honor rolls for the first semester of 2020-21.

Students on the principal's honor roll are:

Delila Alber

Kyree Alexander

Elias Barraza

Jacob Brookshire

Darius Cheatham

Destiny Cheatham

Emmaleigh Chittum

Brantly Deardorff

Zayden Foreman

Jaxon Fullbright

Isabela Garza

Alivia Grass

Syniah Grayson

Carter Hailey

Athaya Haymond

Cashis Heatley

Christien Hill

A.J. Hooker

James Hooks

Shanlyn Howell

Jabari Hurd

Dajah Johnson

Devi Johnson

Maliyah Johnson

Ta'Laysia Kennedy

Elijah Lambert

Jaiden Little

Bella Manley

Drayvon Medel

Kolten Osterhout

Devyn Patterson

Hannah Phillips

Killian Primeaux

Mi'Ana Redwine

Conner Riley

Jakaila Roscoe-Hurst

Chulve Roubidoux

Elias Shields

Aidon Siqueiros

Lacey Stephens

Kenzie Stevenson

Savanah Switch

Kieyah Tanyan

Conner Taylor

Taj Thorpe

Mahayla Trevino

Kenan Tyner

Coryne Venable

Markel Wallace

Khloe Wendt

Students on the superintendent's honor roll are:

Mason Ataddlety

Eliana Banks

Vincil Banks

Ava Childers

Julian Davis

Aspen Hailey

Austin Huddleston

Hayven Huntington

Addyzen Hyde

Kali Johnson

Kyree Lambert

Lanae Lena

Leighton Medel

Daley Rice

Eliana Shields

Khloe Smith

Saraya Smith

Serynatie Smith

Tristan Smith

Terayana Soap

Mackenzie Stephens

Meranda Switch

Janesia Taylor

Hermione Tiger

Olivia Tiger

Izabelle Ulm

Kasius Venable

Alivia Wapskineh

Madeline Wascher-Hohe

Tatam Washington

Aiyana Wise

Amiya Wise