Bethel Upper Elementary honors rolls announced

Bethel Upper Elementary released its spring honor rolls for the 2020-21 school year recently.

Superintendent’s Honor Roll

Third Grade: Alexis Colson, Chloe Combs, Nathan Enoch, Mikayla Johnson, Evelyn Koch, Sadie Lee, Tripp Motley, Kenadi Moyer, Nora Pope, Rylee Allen, London Gamble, Jayden LeMay, Josie Owens, Lara Steward, Jeannie Stone, Gabe Tubbs, Brytan Webb, Amelia Wilson, Andrew Wilson, Madeline Tatom, Matthew McCart, Aubrey Cobb, Noah Gascon, Paisley Poppelreiter, Lillyann Tabor, Jacie Vasquez, Garrett Pierce.

Fourth Grade: Kortlyn Clanin, Jade Jackson, Kylee Lowry, Paislee Arnold, Gavin Edens, Sophie Harris, Jayden Hubler, Chloe Lorentz, Karleigh Loyd, Barrett Nunneley, Brock Davis, Sarah Drew, Tavin Heard, Scarlett Hopper, Koltyn Ainesworth, Lilly Bittner, Tabitha Boughner, Ridge Cator, Hugh Loftis.

Fifth Grade: Lilly Ingmire, Hannah Dustman, Brody Vance, Caleb Whitecotton, Bat Boughner, Keylee May, Eastyn Barrett, Noah Caudle, Wyatt Wilkerson, Landon Boles, Gracie Carpenter, Bianca Estrada, Madison Klippstein, Case Childers, Sophia Thomas, Riley Walker, Archer Wilson, Cruz Winsett, Quinn Carpenter, Lilia VanNoy.

Principal’s Honor Roll

Third Grade: Autumn Belvin, Jaicye Carter, Daesha Caudle, Marshall Dority, Nico Hernandez, Mason Lewis, Ryan Rose, Ali Thomas, Connor Barnett, Karrie Childers, Landyn Clark, Jakori Dodson, Paisley Farris, Janessa Mick, Stella Slaton, Wesley Slocum, Lydia Winchester, Kade Caudle, Tatum Luschen, Michela Macri, Blake Vance, Bodee White, Jonathan Kidd, Kaydee Jo Anthony, Camreon Beals, Eva Gibbons, Huck Harris, Indya Menhusen, Steven Rogers, August Self, Madyson Smith, Gage Stevenson, Braelyn Humphrey, Jaxon Prince.

Fourth Grade: Taigan Colson, Kolton Davis, Jaxson Roberts, Olen Steward, Boston Tarbox, Robby Byrd, Halle Carter, Julia Castro, Aaliyah Cobb, Maeci Emmons, Gracie Mayo, Donnie Spruill, Levi Wheeler, Dexter White, Konnor Wiens, Paige Beals, Kaiden Conliff, Kolton Doughty, Nate Duggins, Taylor Marlow, Brooklynn McDivitt, Tripp Melot, Maddox Ramsey, Brinkleigh Stinger, Koda Sullivan, Sophia Tucker, Johnny Walters, Emma Cox, Bella Elmore, Rylee Johnson, Weslee Lindsey, Kaelynn Mendoza-Walker, Cayden Roberts, Kaylee Roland, Cayla Clawson, Brooklyn Hibdon.

Fifth Grade: Silver Belvin, William Collins, Hailey Hanmer, Makayla Jenkins, Carsyn Kieffer-Garvin, Carson Long, McKenzie Mitchell, Madalyn Taron, Rayna Watson, Cash Rowe, Claira Arnold, Ben Castro, Ayva Enoch, Claire Martin, Faith Robinson, Maddie Coffman, Isabella Pine-Chapline, Victoria Kilby.