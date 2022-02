Fall Honor Roll recognizes SSC students

The Shawnee News-Star

Seminole State College has released the names of honor roll students for the 2021 fall semester. Three separate honor rolls recognize students for their academic achievements.

The President’s Honor Roll is comprised of students who maintain a perfect 4.0 grade-point-average in at least 12 credit hours of coursework.

Students named to the Vice President’s Honor Roll must have a 3.5 grade-point-average or better and no grade below a “C”.

The Part-Time Students’ Honor Roll is for students who maintain a 3.5 grade-point-average with no grade below a “C” in at least six, but less than 12 college credit hours.

Students named to the President’s Honor Roll include (listed by hometown):

Ada: Laney Anderson, Sydni Chilcoat and Gage Fuller

Ardmore: Maile Glaser, Amaya Gordon and Avery Lowe

Asher: Jake Harvey

Augsburg, Germany: Sophie Augustin

Aurora, TX: Kegan Magee

Bethel Acres: Natalie Manion

Bixby: Barrett Daniel

Broken Arrow: Courtney Castleberry and Emily Dobbins

Carrollton, TX: Jeremy Slate

Claremore: Trinity Shaw

Davenport: Alexis Berry, Emylee Keith and Karli Wunderlich

Depew: Blake Parrick

Earlsboro: Abigail Stringfellow

Fort Gibson: Michael Adair

Glenpool: Claudia Garcia

Holdenville: Steven Horvatt, Ciara Justice and Courtney Rambo

Konawa: Trulee Cook, Ashley Duck and David Herriman

Lexington: Kaitlyn Matlock

Lindsay: Brittan Himes

Little Rock, AR: Grant Jones

Macomb: Frank Bourlon

Maud: Chisam Moore

Meeker: Amanda Harris

Memphis, TN: Demetria Wilson

Mill Creek: Kady Lynch

Mustang: Anna Fehrle

Norman: Brianne Lee

North Richland Hills, TX: Luke Smith

Okemah: Hailey Fairres and Hannah Walkup

Oklahoma City: Brandon Gomez, Macie Noland and Houston Russell

Owasso: Garrett Casey

Pittsburg: Brasen Hackler

Prague: Alexis Goddard, Melissa Newport-Ward and Trista Schultz

Russellville, AR: Sadie Saul

Seminole: Yahnah Factor, Emillia Gates, Rachel Gosa, Abigail Lambert, Georgia Ledford, Kendra Lewis, Khya Mitchell, Stuart Osborn, Kolby Renfro, Donna Rupe and Morgan Ware

Shawnee: Jaryn Adamek, Reyna Alvarado, Savannah Bagwell, Morgan Beck, Grace Bryant, Caryssa Bui, Cynthia Bui, Angela Copley, Errol Goad, Izabella Gordon, Laney Green, Paige Iddings, Aleksander Jones, Katrina Knobel, Danyn Lang, Michael Legardye, Audrey McAdams, Raedyn Pierce, Ayzia Shirey, Spencer Sturgill, Zachary Taylor, Britaney Thompson, Carson Todd, Cepado Wilkins, Hallie Wilson, Sarah Wilson and Hunter Winn

Stratford: Sando Hill

Tecumseh: Devin Acklin, Erin Byrd, Hannah Finney, Scotlyn Green, Raymond Harjo, Carli Jenkins, Anna Kelsey, Angelina McMillen, Casi Pitchford, Clayton Rackley, Abigail Ridley, Emily Ridley and Hannah Ridley

Texarkana, TX: Benjamin Harmon

Tulsa: Caden Green

Wellston: Hailey Wallace

Wewoka: Savannah Deatherage

Wichita Falls: Brennen Campbell

Students named to the Vice-President’s Honor Roll include (listed by hometown):

Ada: Justin Anderson, Shydelle Cavener and Ashley Newport

Aurora, CO: Aaliyah Acevedo and Sayler Choate

Bixby: Abigail Shook

Blanchard: Brantley Lawson

Bristow: Cooper Shields

Broken Arrow: Mahayla Benedict, Isaiah Keller, Blake Nichols and Baylea Norris

Broken Bow: Chloe James

Choctaw: Conner Uselton

Claremore: Keaton Ranallo

Colleyville, TX: Sidney McGregor

Dallas, TX: Ayano Wyatt

Davis: Colin Dulaney

Del City: Marlee Hunter

Earlsboro: Brendan Conley, Austin Cox, Anesah Suke and Jessica Waddell

Edmond: Kamryn Garvie and Blaine Simpson

El Paso, TX: Meghan Cereceres

Holdenville: Loralei Grills, Kaden Morris and Ashley Rambo

Howe: Gracie Summers

Idabel: Landon Lecrone

Konawa: Mackenzie Hernandez

Lévis, Quebec: Alexis Hurens

Little Elm, TX: Isabella Lopez

London, England: Kaleb Woldeyes

Maud: Alyssa Bassett, RyaLynn Simons and Westie Sparks

McLoud: Jonathon Landreth

Melissa, TX: Madelynn Castro

Midwest City: Mackenzie Chandler and Avery Clark

Moore: Nicole Norman

Muskogee: Karli Ashing

Mustang: Emily Yancey

Okemah: David Dean and Rya White

Oklahoma City: Braeden Jones and Vivian Martines Ramos

Paden: Jaycee Johnson and Trinity Sproul

Pipe Creek: Cailee Schroeder

Prague: Jennifer Collins, Brittany Harwell, Courtnie Rouse and Sydney Winchester

Royse City, TX: Brooke Schmitz

Salina, KS: Jenna Henderson

Sapulpa: Rayveen Osborn

Seminole: Ava Adams, Shelby Amos, Thomas Choate, Alexus Corona, Amanda Flores, Sierra Josselyn, Aubrey Larney, Jordan Lewis, Alicia Massay, Katelyn Nguyen and Luke Wieck

Shawnee: Erin Bronson, Anthony Brown, Casey Clark, Logan Davis, Zachary Fortin, Kaylin Franklin, Ayden Grasty, Timothy Heath, Emilia Idleman, Hannah Ingmire, Emmalee Kinsey, Alexis Lopez, Baily Montgomery, Patricia Nation-Braxton, Leticia Pompa, Madeline Rayner, Anna Rodgers, Rex Sayre, TaeLee Sims, Hayden Snodgrass, Elizabeth Thomlinson, Jamey Wakefield, Brent White and Megan Whited

Spiro: Shakyrah Gladness

Stonewall: Tiffany Hunter and Meghan Sliger

Tecumseh: Autumn Bowie, Elisabeth Boyce, Kaleigh Kasper, Emily Loman, Troy Rakestraw, Summer Ralston, Ethan Taylor, Taylor Wright and Delaney Young

Tulsa: Preston Pattison

Tupelo: Colby Sawyer

Tuttle: Kaylee Edwards

Wetumka: Wyatt Allford, Wyatt Pack and Angelina Scott

Wewoka: Oleseah Banks, Heather Cauley, Beau Driggers, Jade-Rachael Edwards, Britlee Morris, Delanie Pollard, Alyssa Sneed and Concetta Stone Moore

Wichita, KS: Tess Eubank

Students named to the Part-Time Honor Roll include (listed by hometown):

Ada: Christy Bailey, Jordan Contreras and Breanne Kobylinski

Agra: Elizabeth Smith

Alderson: Megan Boyett

Asher: Kassidi Fidler

Bartlesville: Hadassah McCarthy

Boley: Dylan Armstrong

Bowlegs: Rebecca Earles

Calvin: Marlana Robinson

Caracas, Venezuela: Lucia Rivas Garcia

Castle: Bethanie Watts

Chandler: Lyndsey Clagg, Kimber Donaldson, Casey Harelson, Rachel Vieyra and Jeremiah Young

Checotah: Savanna Hunt

Claremore: Trenton Basks

Coalgate: Keeley Lee

Cushing: Krysten Wolff

Davenport: Jayce Phillips

Depew: Makayla Ochs

Earlsboro: Nicholas Albright, Jordyn Bertrem, Olivia Combs, Audrey Daily, Mvhvya Gravatt,

Jessica Johnson and Emma Orso

Georgetown, TX: Antoine Mays

Harrah: Brittney Peterson, Candice Smith and Shanna Visnieski

Henryetta: Stephanie Bear

Holdenville: Rodney Ackerman, Abbey Brooks, Ashlyn Chaney, Allison Cox, Lillie East,

Faith Fullerton, Carley Hunter, Natalie Neese, Carmen Sharp, Danielle Sullivan,

Ashlynn Thompson, Chelsey Williams and Alexis Young

Konawa: Mason Burris, Julia Coats, Abby Davis, Jaxon Hill, Kristin Johnson,

Amanda Rodriguez and Courtney Thomas

Lawton: Mckenzie Washington

Macomb: Abigail Gilliam, Danilyn Kirkpatrick and Heather Swinney

Maud: Devin Carpenter

McLoud: Kierra Fulwider and Makenzie Gill

Meeker: Kye Baeriswyl, Baylie Luschen and Haley Perry

Newalla: Mariah Smith

Norman: Matthew Alvarez, Brandy Madden and Parker Musgrave

Okemah: Kelli Cooper, Valerie Degge, Patricia Duggan, Krista Grant, Chase Groves, Madelyn Moss,

Allyson Randall, Brandi Tillery, Avery Vick, Nyla Walker and Robert Walker

Oklahoma City: Preston Davis

Paden: Miah Case, Colin Edwards, Morgan Fite, Nancy Lerma, Kerrigan Vass and Seth Walker

Plano, TX: Natalie Montanez

Prague: Landon Alexander, Kacey Baca, Payton Camren, Leslie Clark, Tessa Cooper,

Connor Davis, Elicia Garner, Eli Greenlee, Kylie Pickard, Mattie Rich, Makenlee Shieldnight,

Kaden Simons, Maggie Smith, Brooke Stanley, Andrew Terrell, Stephanie Tinsley and Taylor Young

San Rafael, CA: Gina Spradling

Sasakwa: Makayla Welch

Seminole: Carson Ainsworth, Chandler Anderson, Zachary Anson, Skylar Araujo, Gabriel Atyia, Myles Branson, Kelsey Britton, Khloe Burkhart, Taylor Casteel, Enoch Cook, Kaylyn Cotner, Shirlene Davidson, Carson Dean, Alexandra Eddlemon, Kaley Fletcher, Raley Fletcher, Teslyn Glover, Whitney Green, Broden Haley, Lillian Harcrow, Lattisyn Hardeman, Annie Horton, Sarah Immel, Payton Irick, Laura Jacene, Jordan Kerr, Landry King, Grace Lena, Lexi Lindemann, Morgan Madden,Mya Merritt, Cayley Overbey, Jaci Porter, Karsyn Reed,Jackson Reid, Paige Scott, NaTalia Sewell, Jaxon Smith, Olivia Vazquez and Hannah Walker

Shawnee: Emily Abbott, Darren Anderson, Jonathan Anderson, Kristina Barnes, Kaitlyn Battige, Addison Bell, Ronald Bemo, Elizabeth Benson, Blair Brock, Benjamin Campbell, Emillia Carlile,Kevin Clark, Karsen Conaway, Isabelle Conley, Luke Dyer, Teegan Franklin, Tara Gaines Manship, Max Goodnight, Serenity Gothard, Jonathan Greenwood, Jayden Haney, Hope Hanna,Dornette Henry, Allison Holter, Landon Hood, Brady Johnson, Melissa Johnston, Isaiah Jones, Rachel Kamm, Riley Kieffer, Noah Kolarik, Taryn LeClaire, Holly Lewis, Jessica Lindsey, Abigail Looper, Kayci Loveland, McKenzie Lupo, Matthew Maxwell, Michelle Mayfield, William McMullan, Claire Moore, Summer Moore, Tanner Morris,Keili Moucka, Samantha Nenaikita, Ashley Norcott, Jedalis Pochet, Kristy Poe, Ami Raichel, Trissa Randolph, Serrenity Rezentes, Corleen Richards, Ethan Rieves, Laynie Rimer,Garrett Robison, Garrett Serner, Sherri Shahan, Justyce Shirey, Zachary Shotts, Jacob Smith, Madison Steele, Landen Terrell, Alexandra Tkachenko, Tyson Tucker, Tarynne Vawter, Lindsey Vazquez, Emma Wallace, Alexis White, Nicholas Whited and Katelyn Williams

Stonewall: Alyssa Niblett

Stratford: Rena Serpa and Falisha Wood

Stroud: Emma Buchanan, Maloree Byford,, Macy Keeling, Makenna Murrayand Katy Simon, RaeAnna Szydlowski

Tecumseh: Jessie Burk, Nicole Childers, Jessica Cummings,Kahleen Dabbs, Ashley Durham, Amanda Frank, Taylor Gage, Emma Hill, Danny Johnson, Hannah Madden, Sarah McCarley, Carolyn Morrison, Daniel Morse, Jetta Nelson, Logan Prestmo, Bailey Raines, Bethany Randall and Audra Williams

Wanette: ReAnna Orso

Weleetka: McKinsey Lindsey

Wetumka: Abigail Bellinger, Bailey Lee-Oliver, Mia Ray, Ramya Redden and Sadie Williamson

Wewoka: Levi Ary, Mallory Brummett, Anna Cain, Kerri England, Travin Esselstrom, Christopher Howell

Gabriel Ketcher, Stephanie Rivera, Skyller Silva, Lauryn Waller and Ashley Wilburn