Bethel Lower Elementary announces honor rolls

Bethel Public Schools

Bethel Lower Elementary has announced is superintendent's and principal's honor rolls for the first semester.

Superintendent’s Honor Roll

Second Grade

Toby Affentranger

McKinney Beals

Owen Beesley

Rex Boughner

Korbyn Childers

Brendan Cloud

Bailey Davidson

Adley Davis

Bentley DelosSantos

Brooklynn Gamble

Karlie Gibson

Jaxon Gideon

Rebecca Harris

Allie Hays

Wyatt Hill

Sutton Litherland

Aspyn Menhusen

Carter Nowlin

Jimmie Petty

Raiden Peltier

Hadlee Pinkston

Henry Purin

Everett Quirk

Romeo Schnitker

Jayda Shaw

Jace Stein

Brielle Tapley

Lilly Wade

Carsten Winsett

First Grade

Ryder Bolding

Peyton Bradley

Greyson Brown

Railynn Brown

Joey Carter

Briggslee Cobb

Eli Cobb

Emery Cox

Callie Cunningham

Hadley Danuser

Madison Foote

Judah Geren

Anna Hearn

Maverick Hodge

Madison Jones

Bentley Massie

Kate King

Reid Pope

Ethan Pringle

Ari Propp

Kamryn Purser

Kaiden Ramsey

Jackson Scarborough

Eastyn Smith

Saydi Taron

Davian Trussell

Faith Velasques

Gunnar Ward

Kaylee Whittet

Principal’s Honor Roll

Second Grade

Tayla Arnold

Cheyanne Baden

Kaleb Beals

Brantley Brown

Desiree Burgess

Ryan Campbell

James Carper

Peyton Clark

Cade Curry-Burke

Oakley Gearhardt

Ariel Hicks

Saylor Holland

Jolee Kirkwood

Christa Kite

Lilly LeMay

Collyn McGinty

Jaxon Nugent

Kashen Perkins

Embir Powis

Tucker Richardson

Gabe Samsal

Clara Smith

Bella Spiwak

Paisley Tackett

Deyla Tucker

Mia Hernandez

Rayanna King

Asher Ledbetter

David Richardson

Greyson Wellman

First Grade

Charlsie Baden

Legend Baker

Taycie Baker

Bennett Carpenter

Braxton Caudle

Bentley Clark

Addalyn Cofer

Makenna Compton

Stetson Giles

Emma Hackett

Kaylee Kelly

Ben Kinnett

Callie Loman

Thomas Lulko

Brantley Millsay

Kaydence Perkins

Emma Poling

Dyxse Wade

Silas Wellman

Anthony Wigle

Chevelle Wills