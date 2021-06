Bethel Middle School Honor Roll announced

The Shawnee News-Star

Bethel Middle School announced its honor roll recently.

The students are as follows:

6th Grade Superintendent’s: AnaMarie Burkhart, Faith Cator, Ryder Davenport, Maddox Davis, Lizzie Gilliam, Maya Holland, Olyvia Hopper, Edan Litherland, Corbin Marlow, Isaac Stinnett, Simon Thomas and Rianne Tinsley.

6th Grade Principal’s: Luke Abercrombie, Hartlee Allen, Ava Belvin, Kinley Bowles, Lindsey Brock, Christion Cargile, Alyssa Chavez, Jake Dickson, Bailey Elmore, Rylan Freeman, Emma Gibson, Matthew Hartmann, Aiden Johnson, Weston LaPlante, Maylee Lindsey, Bailey Murray, Colt Nail, Kaedin Nix, J.P. O'Leary, Frost Peltier, Anna Sharp, Zamien Stacker, Claire Steward, Corley Steward, Alia Stroud, Kimberlin Taylor, Bailey Tucker and Degan Waldrop.

7th Grade Superintendent’s: Becci Boughner, Lexi Caudle, Kian Corry, Rachel Drew, Payton Epperley, Portlynn Franetovich, Lilly Jordan, Morgan McCart, Melody Moerlins, Reese Nowlin, Rumour Prewett, Ezra Purin, Polly Stone, Blaze Tarbox and Alfie Tucker.

7th Grade Principal’s: Zane Anderson, Alyvia Arnold, Kyla Barret, Dalila Beer, Kutter Boone, Cayden Carpenter, Sicily Comerate, Addison Conklin, Thomas Cooper, Alyssa Dansby, Ava Gascon, Piper Goins, Zackrey Griffith, Abbie Hackett, Madison Haden, Weston Henry, Bryce Hill, Gracie Holmes, Lily Ingersoll-Kidd, Sabra Kuykendall, Preslie Logan, Layla Menhusen, Ja'Lynn Rayner, Braxton Robbins, Rain Samsal, Chloe Sheppard, Gabriel Smith, Landrey Taron, Alexis Tucker, Nicholas Tucker, Sadie Walker, Mason Whitecotton and Faith Wilkerson.

8th Grade Superintendent’s: Ryan Bittner, Taylor Boles, Harmony Brandon, Austin Brown, Kole Childers, Kinsley Clanin, Makayla Gilliam, Skylar Johnson, Sydney Murray, Kylie Nunneley, Kimber O'Rorke, Paityn Seiger, Jason Sexton, Matthew Sharp, Baylee Tapley, Kevin Thornburg, Richard Treece, Kaylee Tucker and Corban Winsett.

8th Grade Principal’s: Lilly Arnold, Shyla Arnold, Talon Barlow, Falon Bentley, Bryson Coffman, Kasady Doyle, Emma Epperley, Alex Hernandez, Christopher Ingersoll, Kord Johnson, Stormy Little, Hannah Long, Josie Megehee, Jaxson Moore, Philip Mullendore, Montea Prewett, Cody Rowan, Taylor Slaton, Bryce Tapley, Brylan Webb, Lexie Wellman and Landry Yarbrough.